Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Uşak'ta partililerle buluştu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret etti. Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Albayrak, buradaki programın ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığına geçti. Parti binası önünde gençler tarafından meşalelerle karşılanan Albayrak'ın ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Kaynak: AA