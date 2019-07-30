Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye son 1 yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye son 1 yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koydu, reform niteliğinde bir yılı geride bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye son 1 yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koydu, reform niteliğinde bir yılı geride bıraktı."

Kaynak: AA
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