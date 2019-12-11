: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Tarihin en büyük üç kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan...

11.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorsak, enflasyonu kalıcı bir şekilde yüzde 5'in altına taşımamız lazım. Yapısal reformlarla, enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdürecek ve enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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