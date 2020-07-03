Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.
03.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:52
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA