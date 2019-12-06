Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz...

06.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Kriz, battı, bitti' diyenlerin hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ağrı İş Dünyası Buluşması"nda, Ağrı'nın gerçek belediyecilik ve hizmet belediyeciliğiyle buluştuğunu söyledi.

Değişim ve destek vermek için geldiğini belirten Albayrak, "Son yıllarda her alanda ülkemize yönelik tüm saldırı ve girişimlere karşı ülke ve millet olarak hep birlikte karşı koyduk, direnç gösterdik. Milletimizin, 81 vilayet, 82 milyonun desteğiyle tüm bu sorunlar ve saldırıların üstesinden geldik. Türkiye, son 6 yıldır hedeflerimizden uzaklaştırma, huzurumuzu, refahımızı, kardeşliğimizi bozmayı amaçlayan birçok saldırıyla karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.

Saldırılarla Türkiye'yi yavaşlatmaya ve yolundan döndürmeye çalışanların olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Özellikle geçtiğimiz yıl ülke ekonomisine yönelik finansal saldırıları deşifre ettiğimizde inanmayanlar oldu. Kim ne derse desin, biz milletimiz ve ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda ilerlerken o ne dedi, bu ne dedi, kim ne dedi... Geçelim o işleri. En ufak bir kaygı taşımadan, milletimize, sizlere olan güvenimiz ve inancımızla, bu destekle Allah'ın izniyle emin adımlarla dimdik yürümeye devam edeceğiz. Milletin desteği ve feraseti bizimle olduğu sürece bu ülkenin aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur."

Albayrak, zor dönemi geride bıraktıklarını vurgulayarak, 1,5 senenin kolay geçmediğine dikkati çekti.

Bundan sonra çok daha iyi bir dönemin başladığını dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'un bitmesine sayılı günler kala ekonomiye ilişkin her geçen gün çok daha umut vadeden göstergeler gelmeye başladı. Geçen yıl oldukça zor bir dönemde göreve başladığımızda ekonomimiz hakkında birçok felaket senaryoları çizenler oldu. Kuru, enflasyonu, faizi bir daha tutamayacağımızı, yıllarca altından kalkamayacağımız bir krizi yaşayacağımızı birileri hep ifade etti. Şimdi tüm bu noktada toparlanmanın mümkün olmadığı iddia ettikleri tabloya bakın. 3 Aralık itibarıyla Türk lirası 31 Ağustos 2018'e göre 7,20'lerden, 6,50'lerden 6'lardan yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 değer kazanarak artık o süreci geride bıraktı. Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerine göre Türkiye çok daha pozitif yönde ayrıştı. Bunun yanında kurdaki oynaklık artık geride kaldı."

Faizlerin daha da düşeceğine işaret eden Albayrak, tek haneli faizlere doğru hızla gidildiğini söyledi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin halen dünyada yatırım ikliminde ve küresel sıkıntılar içinde en güvenli limanlardan biri olduğunu belirterek, "Enflasyondaki ciddi anlamdaki iyileşme, buna müteakip faizlerdeki ciddi anlamdaki iyileşme, önce Merkez Bankasının faiz indirimleri ve ardından piyasa faizlerindeki çok önemli düşüşlere hep birlikte şahit olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin son bir yıl itibarıyla pozitif büyümeye başladığını dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

"2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu, şu demek. 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem. 'Kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz. Çeyreklik bazdaki tüm bu büyümeler, tüm göstergeler ortaya koyuyor ki yılı yüzde eksi 2, eksi 3 büyüme diyenlerin aksine, pozitif, yüzde 1'e yakın büyümeyle inşallah geride bırakacağız. Gelecek 3 yılın tamamında koyduğumuz yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle hedeflerimizi yakalayacağız. 'Türkiye hem küçülecek hem de cari açık verecek' diyorlardı. Türkiye, 2019'u literatüre geçecek yıl olarak pozitif büyüme ve cari fazla verecek şekilde geride bırakacak."

"Türkiye üretim performansını ilk 11 ayda geçen yıla kıyasla dış ticaret açığı 52 milyardan 25 milyara düşürmüş, yüzde 52'lik düşüşle rekor kırmış." diyen Albayrak, "Türkiye artık üretim ve ihracat odaklı bir yapıya doğru birilerinin tahmin ettiğinden çok daha hızlı şekilde ilerliyor. İşte tüm bu rakamlar ihracatı gittikçe güçlenen, ithalat bağlılığını hızla azaltan bir Türkiye resminin hızla işaretidir." ifadesini kullandı.

Programa Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA