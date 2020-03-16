Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı." - ANKARA Kaynak: İHA