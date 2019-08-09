09.08.2019 12:36

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA