Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İnsancıl Bakış Açısı Çok Önemli"- "Demokrasilerini Savunmak İçin...

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İnsancıl bakış açısı çok önemli"

"Demokrasilerini savunmak için sokağa çıkan yüzlerce insan öldü"

Bakan Albayrak global ekonomin son durumunu değerlendirdi

DAVOS - İsviçre'de gerçekleşen Davos Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası arenada yaşanan gelişmelerin ekonomiler üzerindeki etkisi üzerine konuştu. Bakan Albayrak, "İnsancıl bakış açısı çok önemli. Bu tarz öncül ekonomiler dünyanın ihtiyaçlarının nasıl sağlanacağı konusunda ve gezegenimizde yaşayan her bir kişinin ihtiyaçlarının sağlanması konusunda bazı önemli roller üstlenmeli" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'de gerçekleşen ve Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen bir programa katılan Albayrak, uluslararası arenada yaşanan gelişmelerin ekonomiler üzerindeki etkisi ve ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlikler hakkında konuştu. Albayrak, "Biz bize doğru yaklaşan büyük belirsizlikler ve ekonomik şüpheler adına konuşuyoruz, kimse çok problemli olacak 2020'de ne olacağını bilmiyor. Sanıyorum ki herkes 2008 global krizinde ne olduğu konusu üzerine konuşuyor" dedi.

"Öncül ekonomiler dünyanın ihtiyaçlarının nasıl sağlanacağı konusunda önemli roller üstlenmeli"

Tüm bu ekonomik belirsizliklerin ve problemlerin yanı sıra ekonomiye insancıl açıdan yaklaşılmasına değinen Albayrak, "İnsancıl bakış açısı çok önemli. Bu tarz öncül ekonomiler dünyanın ihtiyaçlarının nasıl sağlanacağı konusunda ve gezegenimizde yaşayan her bir kişinin ihtiyaçlarının sağlanması konusunda bazı önemli roller üstlenmeli" şeklinde konuştu.

"Bazı ek stratejik uygulama ve metotlarımız var"

Avrupa'da yaşanan Brexit krizi pek çok farklı ülkeyi aynı anda etkileyen değişiklilerin önümüzdeki senenin belirsizliklerini arttırdığını vurgulayan Albayrak, "Türkiye'nin de dahil olduğu büyüyen piyasalara karşı gerçek bir olumlu yaklaşımla, bizim bazı ek stratejik uygulama ve metotlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Demokrasilerini ve geleceklerini savunmak için sokağa çıkan yüzlerce insan öldü"

Türkiye'nin yeni sisteme geçiş sürecinin ekonomiye olan etkisini yineleyen Albayrak, Türkiye'nin sistem değişikliğinden kaynaklanan bazı durumlara çok hızlı bir şekilde tepki verdiğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Albayrak, "Bu darbe girişimi yalnızca Türkiye tarihi için değil, Osmanlı tarihi içinde bir ilklere sahipti. Demokrasilerini ve geleceklerini savunmak için sokağa çıkan yüzlerce insan öldü, binlerce insan yaralandı" dedi.

Yeni sistemle Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirten Albayrak yatırımcıların kaygılarına ise, "Bu yeni dönemin neredeyse 3 büyük zorluğu var, sadece gelişmekte olan ekonomiler için değil Türkiye'nin de geleneksel olarak gördüğümüz sıkıntılar, bunların üstesinden geleceğiz. Enflasyonla ve cari açıkla mücadele ve diğer sorunlarla mücadelemiz kolaylaşacak. Yeni ekonomi programımızı da duyurduk. Dedik ki biz şunları yapacağız ve yıl sonuna kadar bu adımları gerçekleştireceğiz ve 3 yıl içerisinde yeni ekonomi programı çerçevesinde bu tür hizmetleri bu çerçevede sunacağız şeklinde söz verdik ve sonuçları alacağımızı umuyoruz" şeklinde cevap verdi.

Türkiye'nin bazı eşsiz avantajları da söz konusu

Yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinde kaygı duymamalarını vurgulayan Albayrak, "Şu ana kadar tehditlerden konuştuğumuzu biliyoruz. Öte yandan Türkiye'nin bazı eşsiz avantajları da söz konusu" dedi.

ABD gibi büyük ekonomilerin de dönüşüm süreçleri geçirdiğini belirten Albayrak, eğitimli genç Türk nüfusuna dikkat çekti. Albayrak geçtiğimiz 16 yıl boyunca iletişime yapılan yatırıma, ülkede gerçekleşen havalimanı gibi büyük projelere değinerek, "Tüm bu projelerle çok zorlu zamanlarda bile bilançomuzu güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA