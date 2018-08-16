Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yatırımcılarla Yaptığı Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (MB) hamlelerinin ardından bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın yabancı yatırımcılarla görüşmesi sonrası düşüşünü sürdürdü.

DOLAR ALBAYRAK'IN GÖRÜŞMESİ SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Türkiye saati ile 16.00'da, New York saati ile sabah 09.00'da başlayan zirve öncesi 5,80 seviyesinde hareket eden kur 5,68 seviyesine kadar geriledi.

"SERMAYE KONTROLLERİ AJANDAMIZDA DEĞİL VE OLMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve "Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak" dedi.