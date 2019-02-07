Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak"

-"Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız"

-"Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak"

-"Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız"

-"Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımları devreye alacağız"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda konuştu.

Kaynak: İHA