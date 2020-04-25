Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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Berat Albayrak, Güncel, Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:39
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı."

Albayrak: "4,4 milyon aileye bin liralık destek yardımında bulunduk. Kapsama girmeyen ancak gelirini, işini kaybedenlere de bin lira yardım yapacağız."

Bakan Albayrak: "Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu."

Bakan Albayrak: "Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: AA

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