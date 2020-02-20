Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te temaslarda bulundu.

20.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:12
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı , 'te temaslarda bulundu.

"Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Albayrak'ın ziyareti daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Albayrak'a Vali Davut Gül, AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleriyle iş dünyası temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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