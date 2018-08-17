Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransız Mevkidaşıyla Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Albayrak ile Le Maire'nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım adımları ele alındı. Bakanlar, ABD'nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldı.

Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Sayın Le Maire'nin yaptığı Türkiye'ye destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti. Bakanlar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris'te bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. - ANKARA