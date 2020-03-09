Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzde 8,5'lik enflasyon hedefini bu yıl rahat şekilde yakalayacaklarını belirterek, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzde 8,5'lik enflasyon hedefini bu yıl rahat şekilde yakalayacaklarını belirterek, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Bakan Berat Albayrak, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Denizli İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmaya, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti ve onun kahraman ordusu, tıpkı tarihinde olduğu gibi, bir kez daha bölgesinde huzur ve istikrar için tarihi bir sorumluluk üstlendi. İdlib'de artan insanlık dramına karşı ortaya koyduğumuz eşsiz mücadele ile çatışmasızlığı hamdolsun sağladık. İdlib'de olası bir insanlık felaketinin önüne geçtik." dedi.

Albayrak, Suriye'deki zalim rejimin aralıksız sürdürdüğü insanlık dışı zulmün sona ermesi için sürdürülen mücadelede, yabancı ülkelerin yanı sıra muhalefetin akla, mantığa sığmayan yalanlarına maruz kalındığını belirterek, "Maalesef muhalefet, milletin değerleri ile ters, sadece ve sadece devleti zayıflatmak, içerde birliği beraberliği bozmak üzerine bir siyasetin temsilcisi haline geldi ama bunlara pabuç bırakacak değiliz. Türk milleti insanlığın onurunu kurtarırken, içeride fitne odaklarına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Son çeyrekten daha iyi bir büyüme görürseniz şaşırmayın"

Son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösterdiğini anlatan Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamları tüm bu çerçevede, rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini de bildirdi. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ettiklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv, ithalata dayalı eski Türkiye'de, ithalata dayalı tüketim ürünlerini biz taksit yaptırıp uzun taksitli bir şekilde bunlara avantajlı bir şekilde tüketim ortamı sağlayacağız; artık yok. Taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?"

- "Ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız"

Daha 1,5 sene öncesine kadar "Türkiye battı" yorumlarının yapıldığını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Biz kimseden bir kuruş, bir dolar almadık, işimize baktık. Türkiye'nin kapasitesine, bilançosuna, potansiyeline, tüm bu saldırılara, tweetlere, şunlara bunlara, son 1 yılda 3 seçime rağmen, dünya negatif ayrışırken... Bugün küresel anlamda büyük bir 'Kara Pazartesi' konuşuluyor. Pozitif ayrışan, güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç. Daha da iyi olacak. Son 7 yıldır, ülkemize karşı gerçekleştirilen her saldırıda olduğu gibi, Gezi, 17-25, 15 Temmuz darbe girişimi, terör eylemleri, Suriye, Irak'ta olanlar... Son 1,5 yılda ekonomik operasyonun tamamında ülkemize karşı enformasyon savaşının gerçekleştirildiğini görüyoruz."

Albayrak, AK Parti döneminde çalışana, işçiye, emekliye verilen hakların hiçbir dönemde verilmediğini belirterek, "Biz AK Parti iktidarı olarak milletine borçlu bir devlet teslim aldık ve 17 yılda geldiğimiz nokta da ortada." dedi.

Vergi affı iddialarına cevap

"Vergi affı" geleceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşı ne yapmaya çalışmak? 'Zaten vergi affı geliyor canım...'; yok. Biz ne dedik 'Vergi affı yok.' Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destekler var. Baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor. Bunları nasıl sekteye uğratırız? Sabahtan akşama yalan... Bu çerçevede 'Aflar dönemi bitti' demiştik. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu tekzip ediyorum."

Bakan Albayrak, küresel ekonomi ve finans piyasalarının koronavirüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru ilerlediğini ancak Türkiye'de hastalığın başladığı ilk günden itibaren en üst ciddiyette konuya yaklaşıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.

Tekstil sektörü ve Denizli'ye müjde

Tekstil sektörüne Denizli'den güzel bir haber vermek istediğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticarette 100 milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF artı yüzde 1,5'luk değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2'lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız."

Albayrak, bunun yanı sıra tekstil sektörüne bir de yatırım finansmanı imkanı sağlayacakları müjdesi vererek, "Tekstilde yeni yatırımları, yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörler içine alarak, bu çerçevede sektörde aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8,5 veya TLREF artı 1,5, 7-12 yıl vadeli TLREF artı 2 ile maliyetli finansman paketini hizmete sunuyoruz." dedi.

Denizli-Aydın Otoyolu için de Bakan Albayrak, "Ben daha buraya gelmeden Denizli-Aydın Otoyolu imzasını attım. Bakanlığa gönderdim, hayırlı uğurlu olsun. Biz onayı verdik, bizden çıktı." bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA