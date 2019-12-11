Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Çeyrek bazlı büyümenin, dördüncü çeyrek itibarıyla yüzde 5...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorsak, enflasyonu kalıcı bir şekilde yüzde 5'in altına taşımamız lazım.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyorsak, enflasyonu kalıcı bir şekilde yüzde 5'in altına taşımamız lazım. Yapısal reformlarla, enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdürecek ve enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz." dedi.