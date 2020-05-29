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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansıyla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
29.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansıyla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

Albayrak, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İlk çeyrekte milli gelirde yıllık bazda yüzde 4,5 artış kaydedildiğini belirten Albayrak, çeyreklik artışın ise yüzde 0,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Albayrak, bu dönemde Türkiye'nin büyüme verileri açıklanan Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkeleri arasında "en güçlü büyüme performansı gösteren ülke" olduğuna dikkati çekerek, "Bu veriler, ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk çeyrekte devam ettiğini ve özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ticarete ve tüm dünya ekonomisine darbe vuran salgının, mart ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetleri döneminde, sağlık altyapısına yapılan güçlü yatırımlar ve ekonomimizde devam eden yapısal dönüşüm sayesinde ülkemiz küresel salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci çok başarılı yönetmiştir. Öncü göstergeler, en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına işaret etmektedir.

Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemlerle Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir."

Albayrak, salgın sürecinde firmaları ve hane halkını desteklemeye, istihdamı korumaya ve üretimi güçlendirmeye yönelik uygulamaya alınan tedbirlerin toplam tutarının, ötelenen kredi ve faizler hariç 260 milyar lira seviyesini aştığını aktararak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün çarpan etkisiyle 600 milyar lira seviyesine ulaştığı bilgisini paylaştı.

"Potansiyelimizi gerçekleştireceğimize inancımız tam"

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanma, yurt içi finansal piyasalardaki istikrar, güçlü üretim kapasitesi ve bu zor günlerden sonra hızlı toparlanma refleksine sahip ekonomiyle potansiyelin gerçekleştirileceğine inandıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansıyla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizle reel sektörümüzü ve sanayicimizi öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız. Böylelikle para ve maliye politikalarının eş güdümüyle sürdürülebilir cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize inşallah eş zamanlı ulaşacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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