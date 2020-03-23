Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.
23.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:26
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak." - ANKARA
Kaynak: İHA