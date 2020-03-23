Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak." - ANKARA Kaynak: İHA