Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da
Haberler » Güncel » Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da - Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

06.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:16
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da ziyaretlerde bulundu.

Albayrak, İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi.

Ardından Ağrı Valiliğine geçen Albayrak, burada Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali 'la makamında bir süre görüştü.

Bakan Albayrak, daha sonra Ağrı Belediyesindeki törende yeni alınan araçlar için kurdele kesti, araçları inceledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı da makamında ziyaret eden Albayrak, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Albayrak'ın programları basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler