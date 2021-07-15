Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati ve Vali Sayın Vahdettin Özkan, Konya İş Dünyası ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati ve Vali Sayın Vahdettin Özkan, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen "Konya İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati ve Vali Sayın Vahdettin Özkan, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen "Konya İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

"Konya İş Dünyası Buluşması" programında; ilimizin sanayi, ekonomi ve istihdam konuları ile Konya'mızın daha da gelişmesi ve birçok sektörde küresel rekabet gücümüzün artırılması için yapılabilecek ortak çalışmaları değerlendirildi.

Programda konuşan Vali Özkan; "Konya tarihi ve kültürel değerleriyle, tarımsal potansiyeliyle ve son zamanlarda küresel rekabet gücünü artıran sanayideki gelişmesiyle örnek bir şehrimizdir. " dedi.

İlimizin önemli bir sanayi merkezi olduğuna değinen Vali Özkan; "Sanayi İlimizde artan bir ivmeyle gelişiyor. Son 10-15 yıla oranla ihracat rakamlarının 25 kat arttığını görüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı. İlimiz de çok yüksek bir yatırım iştahı var. " şeklinde konuştu.

Vali Özkan: "15 Temmuz'un sene-i devriyesinde Şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Anadolu insanının, Türk Milletinin hissiyatına tercüman olan hükümetimiz ile birlikte bir avuç kayıt dışı çeteye bu milletin, bu memleketin değerlerine dokundurtmayacağız. İster FETÖ terör örgütü ister kayıt dışı başka çeteler olsun bunlara taviz vermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyüme oranına dikkati çekerek, "İkinci çeyrekte bazın da etkisiyle yüzde 20'nin üzerinde olacak inşallah. Rekorlar yılını yaşayacağız Allah'ın izniyle. " dedi.

Bakan Nebati, Konya'ya 2002-2020 yıllarında 80 milyarın üzerinde yatırım kazandırıldığını belirterek, bütün hizmetler ve altyapı yatırımlarıyla kentin sanayide lider şehirler arasında yer aldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele nedeniyle zorlu geçen bir sürecin ardından ekonomik yükselişin kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Bakan Nebati, şöyle konuştu: "İşler açılsın, ucuz kredi verelim, vergileri erteleyelim ve iş dünyası sıkıntısını hissetmesin, çalışan da işten çıkarılma korkusuyla evine gitmesin diye bütün tedbirleri aldık. Bu dönem ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük. İkinci çeyrekte bazın da etkisiyle yüzde 20'nin üzerinde olacak inşallah. Rekorlar yılını yaşayacağız Allah'ın izniyle. Artık uluslararası kuruluşlar da ülkemizin büyüme beklentilerini yükseltmektedirler. Örneğin geçtiğimiz hafta Morgan, Türkiye'nin, gelişmekte olan ülkeler arasında salgın öncesi seviyelere en hızlı ulaşacak ülkelerden biri olduğunu bildirmişti. Diğer taraftan, büyümenin kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği bizim için en önemli husustur. " dedi.

Bakan Nebati konuşmasının ardından, toplantıya katılan iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Programa ayrıca; Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Merkez İlçe Belediye Başkanları, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, iş dünyasının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Kaynak: Habermetre