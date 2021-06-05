Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati Kahramanmaraşlı İş İnsanlarıyla Buluştu
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati Kahramanmaraşlı İş İnsanlarıyla Buluştu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati Kahramanmaraşlı İş İnsanlarıyla Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, şehrimizin iş insanlarıyla buluştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, şehrimizin iş insanlarıyla buluştu. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve iş insanları katıldı. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Milletvekili İmran Kılıç'ın selamlama konuşmalarının ardından bir konuşma yapan Vali Coşkun, "Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte üretimin ve istihdamın devamı için göstermiş oldukları gayretten dolayı iş dünyamızın güzide temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. İş insanlarımızın, ilimizin iç ve dış ticaret hacmini her geçen gün daha da artıracağına inancımız tamdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte iş insanlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim. Bu toplantımızın şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati ise, "Dünyada büyüyen kaç ülke var? İki elin parmak sayısını geçmez. Çin'den sonra Türkiye 1, 8 büyümeyle ikinci ülke oldu. 2021 yılının birinci çeyreğine girdiğimiz zaman başta Kahramanmaraş olmak üzere yüzde 7'lik bir büyümeyle devam etti. Kredi hacmi genişledi ve geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile işletmelerimizin büyük bir kısmı bu imkanlardan faydalandı. Vergi ödemeleri ve bugün itibariyle 660 milyar lirayı aşan destekte bulunuldu. Türkiye eğer bugün dünya ülkeleri içinde en hızlı koşanlardan birisiyse yine salgından en hızlı kurtulan ülkelerden biriyse bunun temel sebebi önceden alınan önlemlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Toplantı, iş insanlarımızın sorun ve taleplerinin değerlendirilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati Kahramanmaraşlı İş İnsanlarıyla Buluştu - Haberler
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