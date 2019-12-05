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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Beklenti yüzde 3, hedefimiz yüzde 5

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2020'ye ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3 olduğunu belirterek, "Ancak bizim hedefimiz yüzde 5. Uluslararası kuruluşların önümüzdeki yıl büyüme rakamlarını düzenleyeceğine dair inancım çok yüksek" dedi.

05.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:28
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Beklenti yüzde 3, hedefimiz yüzde 5

Hazine ve Bakan Yardımcısı , 'nin 2020'ye ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3 olduğunu belirterek, "Ancak bizim hedefimiz yüzde 5. Uluslararası kuruluşların önümüzdeki yıl büyüme rakamlarını düzenleyeceğine dair inancım çok yüksek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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