Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Beklenti yüzde 3, hedefimiz yüzde 5

05.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:28

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2020'ye ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3 olduğunu belirterek, "Ancak bizim hedefimiz yüzde 5. Uluslararası kuruluşların önümüzdeki yıl büyüme rakamlarını düzenleyeceğine dair inancım çok yüksek" dedi.