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Nureddin Nebati, Maliye, Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Nisandan itibaren toparlanma ve hızlı büyüme...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, perakendede nisan ayından itibaren ramazan ayı, bayram ve turizm sezonuyla birlikte ciddi hareketlilik yaşanacağını belirterek, "Nisan ve mayıstan itibaren her alanda toparlanma ve hızlı büyümenin gerçekleşeceğini umuyoruz.

12.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:02
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati:

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, perakendede nisan ayından itibaren ramazan ayı, bayram ve turizm sezonuyla birlikte ciddi hareketlilik yaşanacağını belirterek, "Nisan ve mayıstan itibaren her alanda toparlanma ve hızlı büyümenin gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen Markalı İhracat Zirvesi 2020'nin açılışında konuşan Nebati, son dönemde sıkça konuşulan ve küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ilk andan itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların tedbir aldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğü" açıklamasının ardından vatandaşların bir bölümünün yaşadığı panik havasına değinen Nebati, gerekli tedbirlerin alındığını, fazla paniğin yersiz olduğunu söyledi.

AVM'lerin salgına hazır olduğunu, perakendecilerin yeterli ürünü bulunduğunu ifade eden Nebati, devletin aldığı tedbirlerle hareket etmenin ve morali bozmamanın önem taşıdığını kaydetti.

Nebati, Türk perakende sektörünün büyüyüp geliştiğini, küresel anlamda önemli adımlar attığını belirterek, Türkiye'nin perakendede hemen hemen her alanda iyi durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki 3 milyondan fazla işletmenin 720 bininin perakende sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydeden Nebati, "Sektörde 2 milyon 155 bin kişi çalışıyor. 16 milyon toplam çalışanın yüzde 13,5'i perakendede istihdam ediliyor. Sektörde oluşan ciro 2019'da 850 milyar liraya yaklaşmış durumda. Tüm sektörlerde oluşturduğumuz 7,8 trilyonun aşağı yukarı yüzde 11'ini perakendeciler üretiyor." dedi.

"Perakende sektörü 2020'de büyüyecek"

Nureddin Nebati, perakende sektörünün 2020'de geçen yılın üzerine çıkacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ertelenmiş talebin devreye girmesiyle bu yılın 2019'dan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Martta koronavirüs kaynaklı telaş nedeniyle bir miktar düşebilir ancak nisan ayından itibaren ramazan ayı, bayram ve turizm sezonuyla birlikte hızlıca olması gerektiği yere gelecek. Nisan ve mayıstan itibaren her alanda toparlanma ve hızlı büyümenin gerçekleşeceğini umuyoruz."

Nebati, Türkiye'nin yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdüğünü hatırlatarak, "İnşallah bu çeyrekte de aynı büyüme performansı devam edecek. 2019 yüzde 0,9 büyümeyle geçti." dedi.

Yılın ilk 2 ayında 30 milyar dolarlık ihracatı yakaladıklarını anımsatan Nebati, ihracata ilişkin artış verilerini paylaştı.

"Piyasadan gelen tüm taleplerle ilgili hızla karar alınıyor"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, bakanlık olarak perakendecilerin tüm taleplerini karşıladıklarını belirterek, bu anlamda sundukları teşvik ve destekleri anlattı.

Perakendecilerin, kredi kartı komisyonlarına ilişkin geçmişteki taleplerine değinen Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Ben piyasanın kulağıyım. Buradan aldığım bilgileri sayın Bakanımıza (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) aktarırım. Her gelen talebi kendisine aktarıyorum. Aldığımız bu kararların tamamının altında sayın Bakanımızın hızlı karar vermesi, piyasadan gelen her türlü sese duyarlı olması ve sayın Cumhurbaşkanımıza talepleri hızlıca aktarması vardır."

Nebati, kredi kartı komisyonlarının düşürüldüğünü, bankaların müşterilerinden aldığı masraflara ilişkin düzenlemeler yapıldığını söyledi.

"Parfümler out, kolonya in"

Nureddin Nebati, insanların koronavirüse karşı kolonya tüketimine yöneldiğini ve kolonya tüketiminin ciddi oranda arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Annelerimizin evlerine misafir geldiğinde yaptıkları ilk iş, kolonya ile onlara 'hoş geldin' demek ve onları ferahlatmak... Aslında bu bir nevi dezenfeksiyon... Şimdi onun bir geriye dönüşü... Geleneğin, kadim olan kültürün günlük yaşamlarla trendlere dönüştürüldüğü dünyada bize bir şeyler hatırlatıyor. Her şeyi ekonomik olarak okumaya kalkarsak, her şeyi dünyevi bakış açısıyla değerlendirirsek panik ve telaş olur. Yapılması gereken alınan tedbirleri uygulamak.

Şimdi kolonya ile yeniden tanışmanın zamanı... Yıllardır kolonyayı beğenmeyenler, derecesini bilmeyenler... Ucuz, steril ve dezenfeksiyon açısından önemli olan kolonya ile gençlerimizin yeniden tanışma zamanı... Parfümler out, kolonya in oldu şimdi. Bu bir trend mi olur, modaya mı dönüşür, bilmiyorum."

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Kaynak: AA

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