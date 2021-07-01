Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Isparta'da esnafı ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Isparta'da esnafı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Isparta'da esnafı ziyaret etti.

Nebati, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kent merkezindeki esnafla buluştu.

Kademeli normalleşme sürecinde yeni bir döneme giren esnaf ile sohbet eden Nebati, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Nebati, burada yaptığı açıklamada, güller diyarı Isparta'nın kendisini güle yakışır şekilde karşıladığını söyledi.

Gittikleri her ilde iş dünyası ile buluştuğunu belirten Nebati, "Ispartalı iş insanlarıyla bir araya geldik. Onların sorularını yanıtladık, bilgilendirdik. Ardından esnafı tamamen habersiz bir şekilde ziyaret ettik. Esnaftan çok güzel yorumlar aldık. İnanılmaz derecede enerji aldık. Hem biz hem de belediyelerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlam gerekçelerle hareket eden, doğru işleri yapmaya gayret eden, milletin beklentilerini yerine getiren anlayışla çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin