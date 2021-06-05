Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak"
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak"

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş'ta iş insanları ile toplantıda buluştu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye köprüyü geçti, kim engel olmak isterse...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş'ta iş insanları ile toplantıda buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye köprüyü geçti, kim engel olmak isterse istesin, kim hangi taşı koyarsa koysun, kim hangi oyunu oynarsa oynasın, cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi durdurabilecek bir güç ve bu gücün karşısında duracak bir güçte yok" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında, 'İş dünyası ile buluşma' toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Nebati, Türkiye'nin ekonomi ve büyüme rakamlarını açıkladı. Pandemi süreci kapsamında verilen desteğin 660 milyar lirayı geçtiğini ifade eden Nebati, "Dünyada büyüyen kaç ülke var? İki elin parmak sayısını geçmez. Çin'den sonra Türkiye 1,8 büyümeyle ikinci ülke oldu. 2021 yılının birinci çeyreğine girdiğimiz zaman başta Kahramanmaraş olmak üzere yüzde 7'lik bir büyümeyle devam etti. Kredi hacmi genişledi ve geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile işletmelerimizin büyük bir kısmı bu imkanlardan faydalandı. Vergi ödemeleri ve bugün itibariyle 660 milyar lirayı aşan destekte bulunuldu. Türkiye eğer bugün dünya ülkeleri içinde en hızlı koşanlardan birisiyse, salgından en hızlı kutulan ülkelerden biriyse bunun temel sebebi önceden alınan önlemlerdir" dedi.

'Yeni bulunan gaz rezervi ile 100 milyar doların üzerinde gelir'

Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü, İHA ve SİHA'lar sayesinde daha da güçlendiğini anımsatan Nebati, yeni bulunan gaz rezervinin 500 milyar metreküpü aştığını ve 12 yıl ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Nebati, "Cumhurbaşkanımız dün gaz rezervi açıkladı ve bu gaz rezerve ile beraber 500 milyar metreküpü aşan bu yıl 2023'ten itibaren 11-12 yıllık ihtiyacımızın tamamını karşılamış olacak. Aynı zamanda 100 milyar doların üzerinde gelir demektir. Birileri küçümseyebilir ama bu ülke gaz buluyor, savunma sanayiinde harikalar üretiyoruz, birileri rahatsız olabilir biz nükleer santraller yapıyoruz. Birileri rahatsız olabilir bizim Suriye'deki varlığımızdan. Birileri rahatsız olabilir İHA'larımız ve SİHA'larımız ile Libya'da olmaktan. Birileri rahatsız olabilir kardeş Azerbaycan ile birlikte olmaktan. Birileri bu ülkenin büyümesinden rahatsız olabilir ama o birileri küçük bir güruhtan başkası değil. Bu ülkeyi cumhurbaşkanımız önderliğinde millet ve devlet aynı yolda çakışmış durumda" dedi.

21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacağını söyleyen Nebati, "Bundan emin olun Türkiye köprüyü geçti. Kim engel olmak isterse istesin, kim hangi taşı koyarsa koysun, kim hangi oyunu oynarsa oynasın, cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi durdurabilecek bir güç ve bu gücün karşısında duracak bir güçte yok. Yeter ki inanmaya devam edelim. Yeter ki biz, varlıklarımıza sahip çıkalım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: '21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak'
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: '21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak'
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: '21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak'
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: '21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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