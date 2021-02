Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Önümüzdeki yıllar e-ticaret üzerinden şekillenecek

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen "VMD Zirve 2021" etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, gelecek yılların e-ticaret üzerinden şekilleneceğini dile getirdi.

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen "VMD Zirve 2021" etkinliğinin ilki 'Ticarette Değişim' başlığı çerçevesinde online olarak canlı gerçekleştirildi. Oturuma E-ticaret konusu damga vururken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin 21'nci yüzyıla mutlak surette mührünü vuracağını söyledi. Organizasyonun ilk oturumunda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir konuk olarak yer aldı. Oturuma, VMD Genel Başkanı Tülin Doğan ve Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Taşkıran'da katılım sağladı.

Moderatörlüğü Gülçin Üstün Can'ın yaptığı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla 21. Yüzyıla mutlak surette mührünü vuracak bir ülke olduğunu söyledi.

TÜRKİYE PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİ

Nebati, 19'uncu yüzyıldan 21'inci yüzyıla kadar olan akışa bakıldığında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları problemleri aşmasında zaman zaman sorunlar yaşadığını ama özellikle 2002 yılından itibaren Türkiye'nin gerek ekonomi gerekse de siyasal, teknoloji, sosyal ve kültürel alanda ortaya koymuş olduğu başarılar ile adeta parmakla gösterilen bir ülke konumuna geldiğine dikkat çekti.

Nureddin Nebati, "Yerli ve milli üretim ile ilgili atılmış olan adımların yansımalarının bugüne gelmiş olması bizim ülke olarak gururumuz hem de ülkemizin bu yüzyıla damgasını vuran adımlarda ne kadar isabetli hareket ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir örnek" dedi.

DÜNYA KÜRESEL BİR KÖY HALİNE DÖNÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu kadar güçlü bir aktörseniz ve bu aktörlüğün gereklerini yerine getiriyorsanız, güçlü bir yönetim ve idareniz varsa zaman zaman sizinle olacak olan uğraşların da boyutu derinleşebiliyor, genişleyebiliyor. Türkiye 2013'ten itibaren çok sıkı bir markaj altında. Adeta bir savaşım gösteriyor ve bu savaşımdan da her alanda başarıyla çıkıyor. Gezi'den 15 Temmuz olaylarına kadar değerlendirdiğimizde 2018 Ağustos'un da başlayan ekonomi ile ilgili kavgalarımız, özellikle geçen yıl bu zamanlarda başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan salgınla farklı bir boyuta geldi. Geçen yıla kadar özellikle globalleşme ve küreselleşme dediğimiz zaman dünyanın küçük bir köy haline dönüştüğünü, özellikle de mimari ile başlayan bu yeni yapının bütün dünyaya ekonomi ile de hakim olduğunu ifade eden binlerce kitap yazılmıştır. Yaşadığımız an itibariyle şu an tam olarak gördüğümüz ise dünyanın küresel bir köy haline dönüştüğüdür. Wuhan'da hapşıran bir kişinin sonucu dalga dalga bütün dünyayı kilitlemeye, hastanede yatmasına ve ölümüne sebep olabiliyor."

TÜRKİYE 2020 YILINI DÜNYA ÜLKELERİNDEN AYRIŞARAK TAMAMLADI

Türkiye'nin 2020 yılını bütün dünya ülkeleri ile de ayrışarak farklı bir noktada tamamladığını söyleyen Nebati, "Özellikle sağlık alanında 18 yıldır atılmış olan adımların göstermiş olduğu başarı, hastanelerimizin ve sağlık ordumuzun büyük bir özveri ile yapmış olduğu bu çalışmalar ile Türkiye'de sağlık sisteminin hangi aşamaya geldiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Pandemi başladığında uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere Türkiye'nin 2020 yılını küçülerek geçireceğini ifade ediyorlardı. Biz de ısrarla hayır büyüme ile tamamlayacak diyorduk. Çünkü attığımız adımların ne olduğunu biliyoruz" dedi.

KAYBEDİLEN ZAMANI HIZLI BİR ŞEKİLDE TELAFİ EDECEK ADIMLAR ATILIYOR

Nebati, "Özellikle 600 milyar liraya yaklaşan desteklemeler ile kredi hacminin genişlemesi, kısa çalışma ödeneği ile ilgili atılan adımlar, kobilerden büyük işletmelere kadar elde etmiş olduğu kazanımlar ile Türkiye 2020 yılını atlatmış oldu. Şimdi 2021 yılı elde edilen kazanımlar ve özellikle de sıkı para politikası ile döviz fiyatlarının kontrol altına alınması için atılan adımlarla da farklı bir noktaya gidiyor. Türkiye bir tarafta büyüyüp gelişirken öbür tarafta da 2021'de atılmış olan adımlar ile kaybedilmiş olan zamanı hızlı bir şekilde telafi edecek adımlar atıyor" ifadelerini kullandı.

TEK PENCERE TEŞVİK SİSTEMİ

Tek Pencere Teşvik Sistemi üzerinde Bakanlık olarak ciddi bir çalışma yaptıklarını belirten Nebati, "Bu sistem işler hale geldiği zaman Türkiye'deki ya da dünyadaki herhangi bir girişimci bu sistem üzerinden başvurusunu yaparak Türkiye'nin neresinde, hangi alanda, konuda ve sektörde ne kadar bir teşvikten yararlanabileceğine ulaşabilecek" şeklinde konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR E-TİCARET ÜZERİNDEN ŞEKİLLENECEK

Dijitalleşmenin önemine de vurgu yapan Nebati, önümüzdeki ayların, yılların e-ticaret üzerinden şekilleneceğini söyledi.

E-TİCARET İLE İLGİLİ CİDDİ ATILIMLAR OLUYOR

"Ticarette Değişim" başlıklı oturumunda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise ticaretin belli bir bölümünün E-ticaret ile yapıldığı için batıda yaklaşık 25 seneden beri ama bizim ülkemizde ağırlıklı olarak son 10-15 yıldır konuşulan ve altyapısı gelişen yapıya bakıldığında bununla ilgili çok ciddi atılımların olduğunu ifade etti.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMAYA KOYULDU

Bu işte öncü olanların piyasayı domine etme imkanına sahip olduğunu ifade eden Uçarmak konuşmasının devamında "Hizmet sektörünü yabancı varlığının sizin hizmet piyasanızı yönlendirdiğini görüyoruz. Buna karşın ülkemiz burada iyi bir duruş sergiledi. Dijital Hizmet Vergisini uygulamaya koydu" dedi.

10 KOMİTEMİZİN CİDDİ ANLAMDA DESTEĞE İHTİYACI VAR

Konuşmacılar arasında yer alan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Ankara Ticaret Odası'nda 67 tane meslek komitesi olduğunu söyleyerek, hizmet sektörünün sıkıntılarına dikkat çekti. Baran, "10 komitemizin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Yanlarında olmamız gerekiyor. Tabi inanıyorum ki en kısa sürede bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden olacağız" şeklinde konuştu. Baran, e- ticaretin sektörlere dinamizm kattığını sözlerine ekledi.

DİJİTALLEŞME SANAYİ AÇISINDAN FARKLI ŞEYLER GETİRDİ

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise dijitalleşmenin sanayi açısından kendilerine farklı şeyler getirdiği gibi ticaretin yönetilmesi ve e-ticaret gibi kolaylıkları da sağlaması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı