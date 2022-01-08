Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'dan Develi Belediyesine ziyaret

KAYSERİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Develi Belediyesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Develi belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gürcan, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Develi'ye imkanlar ölçüsünde destek vermeye gayret ettiklerini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik Cabbar Başkanıma bizler de devletimizin bize verdiği imkan dahilinde destek vererek Develi'mize hizmetleri en kısa sürede ve en kaliteli şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. AK Parti olarak bizlerin en büyük vasfı kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberliği gözetmemizdir. İnşallah hep beraber el ele, omuz omuza vererek Develi'mizi, Kayseri'mizi ve ülkemizi kalkındırmanın çabası içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Belediye ziyaretinin ardından Develi esnafıyla da bir araya gelip muhabbet eden Gürcan, daha sonra AK Parti İlçe Binasında Cumhur İttifakı üyeleriyle buluştu.

Gürcan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte Develi'ye ziyarette bulunacakları, Kayseri'nin 6. organize sanayi bölgesinin Develi'ye açılacağı müjdesini verdi.

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur ittifakı bu ülkenin en büyük gerçeğidir. Bu ittifaktan aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu hususta her bir teşkilat mensubumuza önemli görevler düşmektedir. Her birimiz partimizin hangi kademesinde görev yapıyor olursa olsun ülkemizin selameti için AK Parti'mizin hizmetlerini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ideal ve hedeflerini en güzel üslupla halkımıza anlatma gayreti içerisinde olmamız gerekmektedir. Allah'ın izniyle Develili hemşehrilerim hep bu duyarlılık ve bilinçle AK Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olmuşlardır. İnşallah bundan sonra da bu sevgi ve muhabbet artarak devam edecektir. Ata yurdumuzda bizleri bağrına basan, bize dost sıcaklığı hissettiren kıymetli Cabbar başkanım başta olmak üzere, Cumhur İttifakı mensupları kardeşlerime ve tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

Gürcan'a ziyaretlerinde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer eşlik etti.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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