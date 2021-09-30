HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCIMIZ SAYIN NUREDDİN NEBATİ BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ

YOZGAT (Habermetre) - HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCIMIZ SAYIN NUREDDİN NEBATİ BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİÇeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nureddin Nebati, Yozgat Belediyemize gelerek Belediye Başkanımız Celal Köse'yi ziyaret etti. Belediyemizi ziyareti sırasında Sayın Bakanımıza Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer, İl Başkanımız Sayın Yusuf Başer ve Belediye Meclis Üyelerimiz eşlik etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nureddin Nebati, ziyaretinin anısına Başkanlık makamının şeref defterini imzaladı. Başkanımız Köse Yozgat'la ilgili bilgiler aktardıktan sonra "Sayın Bakanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve şehrin adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Güçlü Hükümet Güçlü Belediyecilik sloganıyla çıktığımız bu yolda bizlerin daima yanında olan değerli büyüklerimizden Allah razı olsun" dedi. Belediyemizin çalışmalarını ve projelerini aktaran Başkanımıza, kolaylıklar dileyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nureddin Nebati, her zaman Yozgat Belediyesi'nin destekçisi olacaklarını ifade etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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