Hazine ve Ekonomi Bakanı Berak Albayrak: "Mücadele Alanlarımızın Başına Enflasyonu Koyduk"

Hazine ve Ekonomi Bakanı Berak Albayrak: "Mücadele Alanlarımızın Başına Enflasyonu Koyduk"

Hazine ve Ekonomi Bakanı Berak Albayrak: "Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk" Bakan Albayrak: "Kasım ve Aralık ayında enflasyon için çok daha pozitif sonuçlar bekliyoruz" "Yüzde 1.

Hazine ve Ekonomi Bakanı Berak Albayrak: "Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk"
Bakan Albayrak: "Kasım ve Aralık ayında enflasyon için çok daha pozitif sonuçlar bekliyoruz"
"Yüzde 1.9 olan bütçe açığı milli gelir hedefimizden hiçbir sapma olmadı"

BURSA (İHA)- Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği panelde konuştu.

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