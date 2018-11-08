Hazine ve Ekonomi Bakanı Berak Albayrak: "Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk"

Bakan Albayrak: "Kasım ve Aralık ayında enflasyon için çok daha pozitif sonuçlar bekliyoruz"

"Yüzde 1.9 olan bütçe açığı milli gelir hedefimizden hiçbir sapma olmadı"

BURSA (İHA)- Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği panelde konuştu.