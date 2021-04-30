Hazine üç ayda 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazine üç ayda 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine üç ayda 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde, toplam 141.2 milyar liralık borç servisine karşılık, toplam 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde, toplam 141.2 milyar liralık borç servisine karşılık, toplam 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, para politikasıyla uyumlu bir borçlanma stratejisi yürütmekte olup borç stokunun yapısını iyileştirme amacıyla, yurt içinde ihraç edilen döviz cinsi senetlerin stok tutarını piyasa şartlarını dikkate alarak azaltacaktır" denildi ve eklendi:

"Mayıs ayında vadesi gelen dolar ve avro cinsi tahvil ve sukuk karşılığında yalnızca avro cinsi tahvil ve sukuk ihraçları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Mayıs ayında vadesi gelen altın cinsi senet itfalarına karşı Mayıs ayında yurt içi piyasada altın cinsi senet ihraçları yapılacaktır."Açıklamada yer alan takvime göre Hazine;Mayıs ayında toplam 55.1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar liralık iç borçlanma,Haziran ayında toplam 31.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 33.8 milyar liralık iç borçlanma,Temmuz ayında toplam 54.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını programladı. (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Hakan Altun Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hazine üç ayda 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:47:42. #1.15#

title