Hazine üç ayda 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde, toplam 141.2 milyar liralık borç servisine karşılık, toplam 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde, toplam 141.2 milyar liralık borç servisine karşılık, toplam 129.8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, para politikasıyla uyumlu bir borçlanma stratejisi yürütmekte olup borç stokunun yapısını iyileştirme amacıyla, yurt içinde ihraç edilen döviz cinsi senetlerin stok tutarını piyasa şartlarını dikkate alarak azaltacaktır" denildi ve eklendi:

"Mayıs ayında vadesi gelen dolar ve avro cinsi tahvil ve sukuk karşılığında yalnızca avro cinsi tahvil ve sukuk ihraçları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Mayıs ayında vadesi gelen altın cinsi senet itfalarına karşı Mayıs ayında yurt içi piyasada altın cinsi senet ihraçları yapılacaktır."Açıklamada yer alan takvime göre Hazine;Mayıs ayında toplam 55.1 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar liralık iç borçlanma,Haziran ayında toplam 31.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 33.8 milyar liralık iç borçlanma,Temmuz ayında toplam 54.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını programladı. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı