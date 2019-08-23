Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
Hazine taşınmazları üzerinde tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarına,emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.
23.08.2019 17:45
Hazine taşınmazları üzerinde tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarına,emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.
Kaynak: Dunya.com