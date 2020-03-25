Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettiklerini duyurdu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettiklerini duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA