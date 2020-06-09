Hazine takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear Bank ile anlaştı.

Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear Bank ile anlaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. "Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."

Kaynak: DHA