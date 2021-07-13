Hazine tahvil ihalesiyle 7 milyar lira borçlandı
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Hazine tahvil ihalesiyle 7 milyar lira borçlandı

Hazine tahvil ihalesiyle 7 milyar lira borçlandı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 10,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 7 milyar 10,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,15, reel bileşik faiz ise yüzde 3,17 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 165,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 482,2 milyon lira, net satış 4 milyar 510,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 981 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 7 milyar 10,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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