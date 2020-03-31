Hazine, Nisan-Haziran dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı Hazine, 2020 Nisan-2020 Haziran döneminde toplamda 51,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 82 milyar TL iç borçlanma planlıyor.

Hazine, 2020 Nisan-2020 Haziran döneminde toplamda 51,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 82 milyar TL iç borçlanma planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında toplam 20,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması, Mayıs ayında toplam 18,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması ve Haziran ayında da toplam 12,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlanıyor.

Hazine böylece 3 aylık toplamda 51,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 82 milyar TL iç borçlanma planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA