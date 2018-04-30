Hazine'nin Vergi Dışı Normal Gelirleri

Hazine'nin yılın ilk çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 500 milyon 679 bin lira olarak hesaplandı.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 31 Mart 2016 itibarıyla KİT'lerden elde edilen hasılat payları 260 milyon 538 bin lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 200 milyon 492 bin lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilat da 39 milyon 147 bin lira olarak hesaplandı.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 500 milyon 679 bin lira oldu.