Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Açıklandı

Hazine nakit dengesi, Mart ayında 6 milyar 662 milyon lira açık verdi.

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı Mart ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mart'ta Hazine'nin nakit gelirleri 61 milyar 654 milyon lira, nakit giderleri 68 milyar 317 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 59 milyar 158 milyon lira, faiz giderleri ise 9 milyar 159 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge de 2 milyar 496 milyon lira fazla oldu. Nakit dengesi de Mart ayında 6 milyar 662 milyon lira açık verdi. - İSTANBUL