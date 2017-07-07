Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi haziranda 12 milyar 649 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 33 milyar 357 milyon lira açık verdi.



Hazine Müsteşarlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.



Buna göre, haziranda Hazine'nin nakit gelirleri 46 milyar 40 milyon lira, nakit giderleri ise 59 milyar 295 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 57 milyar 810 milyon lira, faiz ödemeleri 1 milyar 485 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı dengede ise 11 milyar 770 milyon lira açık oluştu.



Nakit dengesi geçen ay 12 milyar 649 milyon lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan azalış 115 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, devirli-garantili borç geri dönüşleri de 171 milyon lira olarak hesaplandı. Kasa/banka net hesabı da 4 milyar 197 milyon lira azaldı.



Ocak-haziran dönemi



Ocak-haziran döneminde Hazine'nin nakit gelirleri 292 milyar 363 milyon lira, nakit giderleri 334 milyar 536 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 308 milyar 173 milyon lira, faiz ödemeleri 26 milyar 363 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede 15 milyar 810 milyon lira açık oluştu.



Bu dönemde nakit dengesi 33 milyar 357 milyon lira açık verdi. TMSF'den aktarımlar 790 milyon lira olarak hesaplanırken, kur farklarından kaynaklanan artış 218 milyon lira, devirli-garantili borç geri dönüşleri ise 1 milyar 317 milyon lira oldu. Kasa/banka net hesabı da 13 milyar 786 milyon lira arttı.