Hazine nakit gerçekleşmeleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine nakit gerçekleşmeleri

AA, Enes Duran - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, ocakta 37 milyar 803 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, ocakta 37 milyar 803 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 148 milyar 213 milyon lira, nakit giderleri 186 milyar 16 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 172 milyar 981 milyon lira, faiz ödemeleri ise 13 milyar 35 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 24 milyar 769 milyon lira açık verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde 37 milyar 803 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 300 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 6 milyar 507 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 16 milyar 168 milyon lira düşüş görüldü.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Faiz, Ocak, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title