Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, ocakta 37 milyar 803 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 148 milyar 213 milyon lira, nakit giderleri 186 milyar 16 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 172 milyar 981 milyon lira, faiz ödemeleri ise 13 milyar 35 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 24 milyar 769 milyon lira açık verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde 37 milyar 803 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 300 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 6 milyar 507 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 16 milyar 168 milyon lira düşüş görüldü.