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Hazine nakit gerçekleşmeleri

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, kasımda 30 milyar 282 milyon lira fazla verdi.

Hazine nakit dengesi, kasımda 30 milyar 282 milyon lira fazla verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 169 milyar 17 milyon lira, nakit giderleri 139 milyar 935 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 125 milyar 539 milyon lira, faiz ödemeleri ise 14 milyar 396 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 43 milyar 478 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesinde 30 milyar 282 milyon lira fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 306 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 39 milyar 183 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 67 milyar 316 milyon lira artış görüldü.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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