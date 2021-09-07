Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, ağustosta ayında 64 milyar 259 milyon lira fazla verdi.

Hazine nakit dengesi, ağustosta ayında 64 milyar 259 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 175 milyar 203 milyon lira, nakit giderleri 110 milyar 952 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 98 milyar 373 milyon lira, faiz ödemeleri ise 12 milyar 579 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 76 milyar 831 milyon lira fazla verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde 64 milyar 259 milyon lira fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 50 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan azalış 2 milyar 821 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 80 milyar 423 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran