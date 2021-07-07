Hazine nakit gerçekleşmeleri
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit gerçekleşmeleri
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Hazine nakit dengesi, haziran ayında 7 milyar 221 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, haziran ayında 7 milyar 221 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 111 milyar 320 milyon lira, nakit giderleri 119 milyar 741 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 111 milyar 799 milyon lira, faiz ödemeleri ise 7 milyar 943 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 478 milyon lira açık verdi.

Haziran ayında nakit dengesinde 7 milyar 221 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 317 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 200 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 9 milyar 844 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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