Hazine nakit gerçekleşmeleri
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit gerçekleşmeleri
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 29 milyar 10 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, mayıs ayında 29 milyar 10 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 85 milyar 260 milyon lira, nakit giderleri 114 milyar 271 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 103 milyar 300 milyon lira, faiz ödemeleri ise 10 milyar 971 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 18 milyar 40 milyon lira açık verdi.

Mayısta ayında nakit dengesinde 29 milyar 10 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 167 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 215 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 29 milyar 430 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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