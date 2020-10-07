Hazine nakit gerçekleşmeleri
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

07.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:04
Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, eylül ayında 30 milyar 824 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, eylül ayında 30 milyar 824 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 78 milyar 190 milyon lira, nakit giderleri 109 milyar 423 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 94 milyar 595 milyon lira, faiz ödemeleri ise 14 milyar 828 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 16 milyar 405 milyon lira açık verdi.

Eylül ayında nakit dengesinde 30 milyar 824 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 187 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan artış 3 milyar 24 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 35 milyar 395 milyon lira azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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