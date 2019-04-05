Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, mart ayında 14 milyar 950 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 68 milyar 570 milyon lira, nakit giderleri 83 milyar 520 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 72 milyar 297 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 222 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 3 milyar 727 milyon lira açık verdi.

Mart ayında nakit dengesinde 14 milyar 950 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 133 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 4 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 112 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 16 milyar 358 milyon lira azaldı.

Kaynak: AA