Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, mart ayında 6 milyar 662 milyon lira açık verdi.

Hazine Müsteşarlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 61 milyar 654 milyon lira, nakit giderleri 68 milyar 317 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 59 milyar 158 milyon lira, faiz ödemeleri ise 9 milyar 159 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 2 milyar 496 milyon lira fazla verdi.

Bu dönemde, nakit dengesinde 6 milyar 662 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 110 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 640 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 14 milyar 957 milyon lira azaldı.