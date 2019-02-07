Hazine Nakit Dengesi Ocak Ayında Fazla Verdi

Hazine nakit dengesi, Ocak ayında 2 milyar 495 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Ocak ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Ocak'ta Hazine'nin nakit gelirleri 96 milyar 966 milyon lira, nakit giderleri 94 milyar 471 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 87 milyar 896 milyon lira, faiz giderleri ise 6 milyar 575 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge de 9 milyar 70 milyon lira fazla oldu. Nakit dengesi ise Ocak ayında 2 milyar 495 milyon lira fazla verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA