Hazine Nakit Dengesi Nisan'da 12.9 Milyar Lira Açık Verdi

Hazine nakit dengesi açığı Nisan'da 12.9 milyar liraya yükseldi.

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Nisan'da 12.9 milyar liraya çıkan Hazine nakit dengesinin açığı, yılın ilk dört aylık döneminde de 32.7 milyar lirayı buldu.

Hazine verilerine göre, faiz dışı denge de Nisan'da 10.7 milyar lira açık verdi ve Ocak-Nisan döneminde faiz dışı denge açığı da 9.4 milyar lira oldu. - İstanbul