Son dakika ekonomi: BIST100 yüzde 0.84 yükseldi, dolar 7.66 lirada Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,084 ve 1,097 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.84 artışla 1,096.16 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,084 ve 1,097 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.84 artışla 1,096.16 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.11, BIST Mali Endeks yüzde 0.50, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.40 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, Pazartesi günü 7.64 liraya kadar yükselen dolar, yeni günde de bu düzeyi 7.66 liraya taşıdı.

Hazine 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı ile 816 milyon lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, 17 Eylül 2025 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracına 1.63 milyar lira teklif geldiği, teklifin 816 milyon liralık bölümünün karşılandığı belirtildi.Hazine 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı öncesinde de 750 milyon lirası piyasadan, 1.0 milyar lirası kamudan olmak üzere toplam 1.75 milyar lira borçlandı.Hazine'nin 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç öncesinde piyasa yapıcılara ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışı 750 milyon lira, ROT teklifi 2 milyar 426 milyon lira, kamulara satış 1,000 milyon lira olarak gerçekleşti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6111 lira ve en yüksek 7.6707 lirayı gördükten sonra, 7.66 – 7.67 lira aralığında,euro en düşük 8.9625 lira ve en yüksek 9.0084 lirayı gördükten sonra, 8.97 – 8.98 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7479 lira ve en yüksek 9.8438 lirayı gördükten sonra 9.75 – 9.76 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17044 - 1.17747 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17128 düzeyindeydi.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük ekonomik şok" diye nitelendirdiği Covid-19 krizinden çıkışın "hala belirsiz, aynı zamanda dengesiz ve yetersiz" olduğu uyarısı yaptı.Fransız ve Alman parlamenterlere bir konuşma yapan Lagarde, toparlanmanın, Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağını vurguladı.Avrupa Birliği üyelerinin, doğru ulusal ve Avrupa politikalarının uygun bir şekilde uygulanması durumunda, tek tek elde edilebilecek başarıların çok daha fazlasının, hep birlikte başarılacağının altını çizen Lagarde, Avrupa düzeyinde, dijital firmalar için ölçek ekonomileri sağlamaya yardımcı olmak için Dijital Tek Pazara doğru ilerlemeyi hızlandırmak gerektiğine işaret etti.Politika yapıcıların, finans sektörünün, sermayeyi gereken yerlere dağılımını sağlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğine dikkat çeken Lagarde, "Bir başka deyişle, bankacılıkta da birliği kurararak, büyük sermaye piyasaları birliğini oluşturmalıyız" diye ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı