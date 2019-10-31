Hazine, Kasım-Ocak dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı

31.10.2019 17:05

Hazine, 2019 Kasım-2020 Ocak döneminde toplamda 56,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 56 milyar TL iç borçlanma planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Kasım-2020 Ocak dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması, Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması ve Ocak ayında da toplam 23,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlanıyor.

Hazine 3 aylık dönemde toplamda 56,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 56 milyar TL iç borçlanma programlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA