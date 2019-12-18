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Hazine iki yıl vadeli DİBS ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı.

18.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:21
Hazine iki yıl vadeli DİBS ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, 18 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 1.250.000.000,00 Avro tutarında  20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli ve TRT171221F16 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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